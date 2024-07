Michał Szpak w rozmowie z Party.pl opowiedział o swoim stanie zdrowia. Kilka dni temu wokalista poinformował swoich fanów za pośrednictwem Facebooka, że przez chorobę musi odwołać kilka najbliższych koncertów. Michał Szpak nie pojawił się również na wyborach Miss Supranational, które odbywały się w Krynicy Zdroju. Postanowiliśmy zapytać Michała, jak się teraz czuje. Co nam odpowiedział?

Nic się nie dzieje, to po prostu jest choroba. Każdy człowiek może się rozchorować w swoim życiu, mnie dopadło właśnie teraz. Musiałem odwołać kilka koncertów, ale już wczorajszy koncert odbył się z pełną pompą i ludzie chyba byli zadowoleni. Jeszcze zanim pojadę do domu na święta czeka mnie dużo, dużo koncertów. W związku z tym życzcie mi szybkiego powrotu do zdrowia.

A co Michał Szpak powiedział do swoich fanów, którzy tak mocno go wspierają i oddają głosy w plebiscytach Party.pl? Posłuchajcie sami!

