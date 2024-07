Michał Szpak poinformował swoich fanów na Facebooku, że odwołuje swoje koncerty! Powód? Wszystko dlatego, że jest chory!

Kochani, w związku z nieoczekiwanym pogorszeniem stanu zdrowia, jestem zmuszony odwołać kilka najbliższych koncertów. Obiecuje jednak że jak tylko odzyskam siły powrócę do Was ze zdwojoną siła!

Trzymajcie kciuki i mam nadzieję do zobaczenia 6 grudnia w Gdyni! - napisał Michał Szpak.