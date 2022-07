Michał Szpak to niezwykle barwna postać zarówno jeśli chodzi o jego wizerunek artystyczny, jak również ten, który prezentuje na co dzień. Artysta zdecydowanie wyróżnia się z tłumu, ale zawsze robi to z klasą! Ostatnio paparazzi przyłapali wokalistę podczas wizyty w restauracji. My zwróciliśmy szczególną uwagę na kurtkę jurora programu "The Voice of Poland" - jest to absolutny jesienny hit. Zobaczcie sami. Zobacz także: Dawno niewidziany Michał Szpak na spacerze z psem. Jak zwykle wyglądał bardzo stylowo! Moda jesień 2020. Michał Szpak w hitowej kurtce z frędzlami! Ten model będzie rządził w najbliższych miesiącach Jesień niedawno do nas zawitała i do tej pory rozpieszczała nas wysokimi temperaturami. Jednak powoli musimy zacząć przyzwyczajać się do dość dużego ochłodzenia i zakładania cieplejszych ubrań. Ta pora roku to doskonały czas na bawienie się stylizacjami - więcej ubrań na sobie, to więcej możliwości tworzenia fantastycznych total looków. Jeśli kochacie modę, to z pewnością powinniście brać inspirację ze stylizacji takich gwiazd jak Agnieszka Woźniak - Starak , Małgorzata Kożuchowska , Agnieszka Kaczorowska czy... Michał Szpak . Paparazzi po raz kolejny przyłapali wokalistę na ulicach Warszawy. Michał Szpak wybrał się do restauracji i zachwycił nas swoją modną kurtką w odcieniu brązu z... frędzlami. Zobaczcie sami, jak wspaniale w niej wygląda! Znamy trendy tego sezonu! Zobacz na Modago.pl najmodniejsze kurtki jesienne damskie . Frędzle rządzą szczególnie jesienią, dlatego jeśli zastanawiacie się, czy warto kupić kurtkę właśnie z takimi elementami zdobienia, odpowiadamy - TAK! Każdy, kto kocha modę, powinien mieć przynajmniej jeden taki egzemplarz w swojej szafie. Dotyczy to zarówno pań, jak i panów. Michał...