Michał Szpak chciałby być ojcem: "To jest nasza powinność mieć dziecko"

Mama była dla Michała Szpaka wyjątkową osobą, z którą łączyła go bardzo silna relacja, jak sam mówi. Kiedy muzyk miał 10 lat kobieta wyjechała do pracy do Włoch. Michałem oraz jego rodzeństwem Damianem, Marleną i młodszą siostrą opiekował się wtedy tata. Dla artysty nieobecność mamy była bardzo trudna i odwiedzał ją przy każdej sposobności, głównie w wakacje: Strasznie przeżyłem wyjazd mamy. Płakałem przez pięć kolejnych lat. Jak do niej jechałem, to nigdy nie mogłem się z nią rozstać. Nawet tańczyliśmy w deszczu ze szczęścia - wspominał muzyk w wywiadach. Mama artysty zmarła 9 marca 2015 roku po długiej chorobie i to wydarzenie było dla Michała Szpaka niezwykle trudne. Teraz zdradził, co pomogło mu przetrwać ten dramatyczny czas... Michał Szpak po raz pierwszy tak szczerze o śmierci swojej mamy Michał Szpak udzielił niezwykle poruszającego wywiadu dla Onetu. Podczas rozmowy z Bartoszem Sąderem poruszył trudny temat śmierci i zdradził, że sam nie chce się jej obawiać. Artysta opowiedział też o śmierci swojej mamy, która odeszła sześć lat temu. Muzyk podkreśla, że łączyła ich wyjątkowa relacja i to wydarzenie było dla niego niezwykle trudne. To właśnie wtedy na jakiś czas zniknął z mediów... Z mamą łączyła mnie nie tylko silna relacja emocjonalna, ale także artystyczna. Dogadywaliśmy się absolutnie na wszystkich płaszczyznach życia. Straciłem część swojego serca, która już nigdy nie zostanie zastąpiona. - powiedział Michał Szpak w wywiadzie dla Onetu. Artysta mówi wprost, że udało mu się przetrwać ten trudny czas po stracie mamy dzięki ludziom, których spotykał na swojej drodze: Każdy przeżywa ją zupełnie inaczej. Jedni jeżdżą na pielgrzymki. Ja przetrwałem dzięki ludziom. Przez pół roku napotykałem na swojej drodze zupełnie...