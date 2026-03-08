Szpak zrezygnował z udziału w Eurowizji. Dopiero ujawnił dlaczego

Wokalista Michał Szpak zdecydował się na szczere wyznanie dotyczące swojego udziału w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. W relacjach opublikowanych na Instagramie zdradził, że początkowo planował wystartować, jednak sytuacja wokół konkursu skutecznie go zniechęciła. Jak przyznał, decydujące były przepychanki polityczne oraz atmosfera konfliktu, która zdominowała wydarzenie. Artysta nie ukrywał rozczarowania, wskazując, że Eurowizja przestaje być świętem muzyki, a coraz częściej staje się areną nieczystej gry i politycznych rozgrywek. Michał Szpak podkreślił, że nie chciałby w takiej sytuacji trzymać statuetki w rękach.

Michał Szpak wskazał swoich faworytów do wyjazdu na Eurowizję. Wytypował Alicję Szemplińską

Szpak nie ograniczył się jedynie do wyrażenia rozczarowania wobec preselekcji. W swoim wpisie ujawnił, kogo z uczestników widziałby na scenie Eurowizji. Wskazał, że dwa z trzech głosów oddałby na Alicję Szemplińską, podkreślając jej sceniczne doświadczenie oraz wyjątkową energię. Według Michała Szpaka, artystka nie szuka siebie na scenie, lecz potrafi w pełni ją wypełnić i jest elektryzująca. Jeden głos przyznałby Stasiowi Kukulskiemu za jego wrażliwość i nieograniczone możliwości wokalne. Dodatkowo wyróżnił Basię Giewont za charyzmę i artystyczne szaleństwo. Michał Szpak wyraźnie zaznaczył, że to właśnie te osoby, jego zdaniem, powinny mieć szansę reprezentowania Polski na Eurowizji.

Dwa z trzech głosów oddałbym na Alicję Szemplińską, dlatego że widać w niej doświadczenie sceniczne, co jest bardzo ważne. Ona siebie na scenie nie szuka, ona na scenie jest, potrafi ją wypełnić. Jest elektryzująca i naprawdę po tym wszystkim, co ją spotkało w trakcie pandemii, zasługuje, żeby na tę Eurowizję pojechać. Jeden głos oddałbym na Stasia (Kukulskiego - przyp. red.), bo jego wrażliwość jest wyjątkowa i bardzo to doceniam, a możliwości wokalne są nieskończone. I wyróżniam na pewno Basię Giewont, bo jej charyzma i szaleństwo skradły moje serce przekazał na Instagramie.

Wiemy już, że to Alicja Szemplińska będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2026. W niedzielę, 8 marca dowiedzieliśmy się, że to ona otrzymała najwięcej głosów widzów i wystąpi w Wiedniu.

Michał Szpak chciał wziąć udział w Eurowizji 2026. Zdradził, czemu się wycofał

Michał Szpak przypomniał, że w 2016 roku sam wygrał polskie preselekcje, co umożliwiło mu występ na Eurowizji z utworem „Colour Of Your Life”. Wokalista podkreślił, że tamto wydarzenie do dziś jest dla niego jednym z najważniejszych i najbardziej niezwykłych przeżyć zawodowych. Artysta porównał swoje doświadczenia sprzed lat z obecną sytuacją, podkreślając, że dziś atmosfera wokół konkursu jest zupełnie inna. Wskazał, że obecność konfliktów i zamieszania wokół wyboru reprezentanta nie sprzyja muzyce i odbiera radość z udziału w wydarzeniu na tak dużą skalę.

Przyglądam się temu z boku, sam też myślałem o tym, żeby wziąć udział w tegorocznych preselekcjach, ale (...) w dobie tego całego konfliktu, który się odbywa i w dobie tego całego dziwnego zamętu, ja osobiście nie chciałbym trzymać tej statuetki w ręku, wiedząc, że jest ona w jakiś sposób po prostu przedmiotem przepychanek politycznych. Jakoś nie kręci mnie to po prostu. Ja kocham wolność i staram się ją przekazywać na koncertach, mówię bardziej o szacunku do ludzi, więc chciałbym, żeby Eurowizja była po prostu świętem muzyki, a nie rozgrywkami - igrzyskami wręcz powiedziałbym - jakiejś nieczystej gry. Zresztą każdy wie, jak to wygląda, bo można to też zobaczyć podczas głosowania zdradził na Instagramie.

