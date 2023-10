Dawid Kwiatkowski zaskoczył fanów najnowszym wyznaniem. Juror "The Voice Kids" planuje założenie rodziny? Muzyk zdradził swoje największe marzenie.

Reklama

"The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski wybrał już imiona dla swoich dzieci!

Już w najbliższą sobotę, 5 marca, o godzinie 20:00 na antenie Telewizyjnej Dwójki rozpocznie się emisja kolejnego odcinka "The Voice Kids". Co tym razem wydarzy się w uwielbianym przez widzów talent show z udziałem najmłodszych? Tego dowiemy się już za kilka dni. Teraz zobaczcie jednak fragment programu, w którym jurorzy piątej edycji "The Voice Kids" zdradzają, czy chcieliby mieć dzieci. Dawid Kwiatkowski głośno przyznał, że ma już nawet wybrane imiona dla swoich pociech!

Czuję, że byłbym fajnym tatą i naprawdę spełniłbym się w tej roli- powiedział szczerze Dawid Kwiatkowski. Mam już tak czasami, że myślę sobie „Boże, jakby to było, gdybym w domu już miał swojego Oskara albo Zuzię”, bo takie imiona będą- dodał juror "The Voice Kids".

Jesteście zaskoczeni tak szczerym wyznaniem Dawida Kwiatkowskiego? Zobaczcie wyjątkowy fragment programu "The Voice Kids", w którym jurorzy mówią o rodzicielstwie. Sprawdźcie, co powiedzieli jeszcze Cleo oraz Tomson i Baron!

Zobacz także: "The Voice Kids": Cleo zaskoczyła wyznaniem w programie! "Każdy się dziwi"

Jan Bogacz / TVP