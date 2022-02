Bestsellery Empiku 2021: Michał Szpak w przezroczystej spódnicy. O tym looku będzie głośno

Gala Bestsellery Empiku jak co roku przyciągnęła śmietankę towarzyską show-biznesu. My patrzymy na współprowadzącego show - Michała Szpaka. Ale stylizacja!

Michał Szpak przyzwyczaił swoich sympatyków do tego, że jest kolorowym ptakiem polskiego show biznesu. Jego stylizacje są szeroko komentowane nie tylko przez media, ale też fanów i antyfanów artysty. Patrząc na jego najnowszy look z okazji Gali Bestsellery Empiku 2021 trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że ta stylizacja przejdzie do historii!

Bestsellery Empiku 2021: Michał Szpak pozuje na ściance w przezroczystej spódnicy

We wtorek, 15 lutego, odbyła się prestiżowa Gala Bestsellerów Empiku 2021. Podczas jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, statuetki otrzymali najlepsi artyści. Imprezę, która została wyemitowana na antenie TVN o godz. 20:15 poprowadzili Marcin Prokop, Gabi Drzewiecka oraz Michał Szpak. Artysta z tej okazji postawił na bardzo wyrazisty, choć nieco mroczny look z neonowymi akcentami.

Uwagę zwracają szerokie, unoszące się ku górze ramiona połyskliwej koszuli, podobne do tych, na jakie często stawia Lady Gaga. Przód kreacji z kolei nawiązuje do sztuki ulicznej, przypominając kolorowe graffiti.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak dół stylizacji. Michał Szpak postawił na czarne szorty, na które zarzucił długą, czarną ażurową spódnicę. Przezroczysta kreacja w połączeniu z kabaretkami oraz białymi sneakersami marki Adidas tworzy ciekawy, niepowtarzalny look, perfekcyjnie odzwierciedlający charyzmatyczną osobowość artysty.

Podczas przygotowań do Gali Bestsellerów Empiku 2021 Michał Szpak przeprowadził wywiad z Julią Wieniawą. Artystka podczas imprezy zaśpiewa piosenkę "Zanim zrozumiesz" Varius Manx w duecie z Anitą Lipnicką. Następnie wokalistka powróci na scenę solo, wykonując swój najnowszy singiel "Rozkosz".