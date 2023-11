Michał Olszański od 10 lat prowadził "Pytanie na Śniadanie" wraz z Anną Popek, a od wiosny 2016 roku wraz z Moniką Zamachowską. Ostatnio głośno zrobiło się o prezenterze, ponieważ to właśnie on razem z Moniką Zamachowską przeprowadził wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który odbił się szerokim echem i przez publicystów został odebrany jako próba ocieplenia wizerunku polityka przed wyborami do europarlamentu.

Wiedziałem, że to nie jest dobry pomysł. „Pytanie na śniadanie” to audycja poranna, lifestylowa. Znając cechy prezesa Kaczyńskiego, wydawało mi się, że pomysł jego PR-owców na to, by w ten sposób ocieplać jego wizerunek nie jest do końca trafiony. I nie będzie to dla niego łatwa sytuacja - powiedział wtedy Michał Olszański w rozmowie dla naTemat.pl.

Zaraz po tej wypowiedzi Michał Olszański otrzymał nieformalny zakaz wypowiadania się w mediach, natomiast teraz oficjalnie pożegnano się z prezenterem. Poznajcie szczegóły poniżej!

Michał Olszański żegna się z "Pytaniem na Śniadanie"

Jak dowiedział się serwis wirtualnemedia.pl, Michał Olszański nie poprowadzi już "Pytania na Śniadanie". Prezenter ma za sobą rozmowę z Anną Cyzowską, szefową agencji kreacji rozrywki i oprawy w Telewizji Polskiej, która poinformowała go o zmieniającej się formule programu.

Tak rzeczywiście się stało. Nie ma mnie już w grafiku. Nie mam pretensji o to, że szefostwo nie widzi mnie w nowym układzie programu. Mam żal o sposób pożegnania się ze mną. Pięciominutowa rozmowa na pożegnanie z kimś, kto współtworzył ten program, to moim zdaniem niezbyt eleganckie rozwiązanie - powiedział Michał Olszański w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl.

Michał Olszański współpracował z "Pytaniem na Śniadanie" w ramach działalności gospodarczej, a więc nie obowiązuje go termin wypowiedzenia, a rozwiązanie umowy weszło w życie natychmiastowo. Na razie nie wiadomo, czy Monika Zamachowska zostanie w "Pytaniu na Śniadanie", a jeśli tak, to z kim poprowadzi program.

Michał Olszański współprowadził głośny wywiad z Jarosławem Kaczyńskim

