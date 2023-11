Pierwszy odcinek dziewiątej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami. Niestety, w premierowym odcinku show Polsatu zabrakło Michała Malitowskiego. Paulina Sykut już na początku programu przyznała, że juror doznał kontuzji. Wtedy wydawało się jednak, że jest to jednorazowa nieobecność Michała Malitowskiego w "Tańcu z Gwiazdami". Niestety, teraz okazuje się, że kontuzja tancerza jest na tyle poważna, że nie wiadomo, czy w ogóle pojawi się w dziewiątej edycji tanecznego show!

Kto zastąpi Michała Malitowskiego?

Michał Malitowski do tej pory nie skomentował swojej nieobecności w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami", ale teraz zrobiła to jego menadżerka. Agata Laskowska w rozmowie z "Faktem" przyznała, że wciąż nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zobaczymy go w dziewiątej edycji show Polsatu!

Michał jest kontuzjowany. Mamy nadzieję, że pojawi się jeszcze w roli jurora w tej edycji jednak niczego nie możemy obiecać. Zdrowie jest najważniejsze- w rozmowie z dziennikiem zdradziła Agata Laskowska.

Według nieoficjalnych doniesień "Faktu" stacja Polsat rozpoczęła już poszukiwania nowego jurora, który zastąpi kontuzjowanego Michała. Kto zasiądzie w jury podczas nieobecności Malitowskiego? Niestety, wciąż nie wiadomo, kto będzie teraz oceniał uczestników dziewiątej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Miejmy jednak nadzieję, że Michał Malitowski szybko wróci do show Polsatu! Życzymy dużo zdrowia!

Juror doznał kontuzji i nie pojawił się w pierwszym odcinku 9. edycji show.

