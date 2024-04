Roksana Węgiel i Kevin Mglej obecnie tworzą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Początkowo związek nastoletniej wokalistki ze starszym o osiem lat partnerem budził spore kontrowersje w mediach społecznościowych, a internauci nie dawali gwiazdom szans. Tymczasem artystka i jej ukochany są już zaręczeni i wciąż plotkuje się o ich ślubie. Oboje chętnie mówią o swoim uczuciu, ale nie zapominają stawiać granicy dziennikarzom. Ostatnio Mglej poruszył temat wiary i tego, jaki ma wpływ na jego relację z młodszą artystką, która wielokrotnie podkreślała, że jest katoliczką.

W miniony weekend fani mogli zobaczyć, jak Roksana Węgiel i Kevin Mglej występują razem w „Tańcu z gwiazdami”. W specjalnej rundzie dla najbliższych para wykonała wspólny taniec. Choć partner wokalistki przyznał, że bardzo się stresował, jego odważne ruchy wywołały podziw nawet wśród najsurowszych jurorów.

Ostatnio w rozmowie z serwisem Jastrząb Post Mglej poruszył temat wiary i tego, jaki wpływ ma na jego związek z Roksaną Węgiel. Nie jest tajemnicą, że nastoletnia artystka jest katoliczką. Dziewczyna otwarcie mówi o chodzeniu do kościoła i modlitwie, co nie jest tak częste w mediach. W tej kwestii również znajduje wparcie w swoim partnerze.

Dużo się razem modlimy. Szukamy wsparcia w Bogu. Jak coś się dzieje, to czasami jedno, czasami drugie, czasem razem idziemy do kościoła. Z takich ciekawostek, które rekomenduję, to mieliśmy randki różańcowe

– zdradził Mglej na łamach Jastrząb Post.