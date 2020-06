Nowy sezon "M jak miłość": Michał i Leszek znów będą walczyć o Joannę!

Nowy sezon „M jak miłość” zacznie się dramatycznie! Zapadnie wyrok w sprawie Olka, kryzys w małżeństwie Kingi i Piotrka jeszcze się pogłębi, a teraz okazuje się, że Joanna będzie w ciąży. To jednak nie wszystko o serce Chodakowskiej znów będą rywalizowali: Leszek i Michał! Wydawało się, że po wyjeździe Krajewskiego Asia i Michał w końcu są szczęśliwi, a pisarz osiągnął swój cel i w końcu zdobył serce swojej sąsiadki. To on będzie ojcem dziecka Chodakowskiej?

Michał i Leszek w "M jak miłość" znów będą walczyć o Joannę!

To już pewne, że Joanna w nowym sezonie "M jak miłość" będzie w ciąży. W finale 20. sezonu serialu w końcu dała się ponieść chwili i spędziła noc z Michałem, który do tej pory twierdził, że jest bezpłodny. Czy to on będzie ojcem jej dziecka?

W nowym sezonie Joasia zrobi test ciążowy, a jego wynik okaże się pozytywny! Znów zobaczymy walkę mężczyzn o serce Chodakowskiej. (...) Barbara Kurdej-Szatan zostaje w obsadzie. Cała ekipa "M jak miłość" bardzo cieszy się z powiększenia serialowej rodziny i serdecznie gratuluje przyszłym rodzicom. Oczywiście o ciąży aktorki wiedzieliśmy wcześniej, dlatego scenarzyści mogli się odpowiednio przygotować i wpisać ją w nowe odcinki - poinformowała Karolina Baranowska z produkcji "M jak miłość" dla "Świata seriali".

To wydaję się prawdopodobne rozwiązanie, jednak w ich relacji znów namiesza Leszek, który miał zaginąć w górach. Okazuje się, że przeżył i wróci do Warszawy. Jak zareaguje na wieść, że Asia jest w ciąży? Będzie walczył o nią i dziecko? Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że Michał oszukał Joannę w sprawie swojego przyjaciela i teraz, kiedy on wróci wszystko może wyjść na jaw. Chodakowska raczej nie wybaczy mu kolejnego kłamstwa i wróci do Krajewskiego!? A może będzie miała już dosyć ich zagrywek i zostanie samotną matkę?

Zobacz także: Kinga w "M jak miłość" wyjedzie do Grabiny, aby uciec od Piotrka! W nowym sezonie kryzys u Zduńskich jeszcze się pogłębi!?

Joanna i Michał jednak będą razem?

Leszek jednak nie zamierza dać za wygraną i będzie walczył o miłość.