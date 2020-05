Dramatyczny koniec sezonu w "M jak miłość"! Leszek zginie w górach?! Michał nie powie Joasi o tragedii

Szukuje się naprawdę dramatyczny koniec sezonu "M jak miłość"! Już w najbliższy poniedziałek 25 maja i wtorek 26 maja zobaczymy dwa ostatnie odcinki najnowszej serii hitu Telwizyjnej Dwójki. Co dokładnie wydarzy się w życiu bohaterów serialu?

Sporo emocji z pewnością przyniesie nam wątek Joasi (Barbara Kurdej-Szatan) i Michała (Paweł Deląg)! Okazuje się bowiem, że pisarz nie powie swojej sąsiadce o dramatycznych wydarzeniach z udziałem Leszka (Sławek Uniatowski).

Leszek zginie w górach?

W najbliższym odcinku Michał znów pomoże Joasi w bistro i zrobi na przyjaciółce spore wrażenie. Chodakowska zauważy, że pisarz wpadł w oko kilku młodym i atrakcyjnym klientkom.

- Jesteś zadziwiająco wielozadaniowy...- powie Joasia.

Następnego dnia dziewczyna zapuka o poranku do sąsiada z pysznym śniadaniem.

- Croissanty, świeże i pachnące, prosto z piekarni…

- Dziękuję bardzo… Czy to będzie stała usługa?

- Nie przyzwyczaj się…

Joasia zostanie u Michała na dłużej i pomoże mu przesadzać rośliny. W pewnym momencie pisarz będzie chciał się do niej zbliżyć!

- Michał, proszę cię…

- O co? Wiesz, jesteś cholernym tchórzem...

- O czym ty mówisz?

- Nie potrafisz się przyznać, ani przede mną, ani tym bardziej przed sobą, że... do cholery, nie jesteśmy tylko przyjaciółmi... I nie chcę, żebyś to stale powtarzała!(...) Mam dość tej zabawy. Jestem na to zwyczajnie za stary... Byłem głupi, że tak długo się łudziłem, że dorośniesz!

Po kilku godzinach sprawy skomplikują się za to jeszcze bardziej. Michał odbierze nagle telefon od kolegi alpinisty, który wyjechał ostatnio z Leszkiem (Sławek Uniatowski) na wyprawę w Himalaje. Mężczyzna powie, że Krajewski zaginął!

- Wyszedł wczoraj w góry, sam… Miał dziś wrócić, ale przyszło załamanie pogody…

- Jak bardzo jest źle?

- Bardzo.

Gdy pisarz spróbuje przekazać Joasi dramatyczną wiadomość, ta kompletnie go zaskoczy. Chodakowska przemyśli ostatnie słowa Michała i kiedy zobaczy go w drzwiach, rzuci się na niego i zacznie go całować! Zaskoczony pisarz ukryje przed ukochaną, że Leszek zaginął i walczy w górach o życie!

Czy Leszek powie jednak Joasi prawdę o Leszku? Tego dowiemy się z nowych odcinków serialu! 1521 odsłonę "M jak miłość" zobaczycie w najbliższy poniedziałek 25 maja o godzinie 20:55!

Joasia i Michał bardzo się do siebie zbliżą.

MTL Maxfilm

Michał dowie się, że Leszek zaginął w górach...

MTL Maxfilm

Pisarz nie powie Joasi o tragedii Leszka.

MTL Maxfilm

Michał spróbuje powiedzieć Joasi o sytuacji Krajewskiego, ale kiedy zapuka do jej drzwi kobieta zacznie go całować.