Michał Figurski powoli wraca do zdrowia. Dziennikarz nadal przebywa w szpitalu po tym jak pękł mu krwiak w mózgu, lecz jego stan zdrowia powoli się normuje. Jak szybko wróci do pracy?

Kiedy Michał Figurski wróci do pracy po chorobie?

Popularny dziennikarz trafił do szpitala w ciężkim stanie we wrześniu. I choć od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia, że Figurski ma się coraz lepiej, to powrót do pełni sił to wciąż jeszcze pieśń przyszłości. Michała czeka teraz długa rehabilitacja. Dziennikarz jest jednak dobrej myśli i jest pozytywnie nastawiony do walki o własną sprawność. Opowiedział o tym "Super Expressowi".

Pomalutku wszystko idzie w dobrym kierunku. Bardzo się z tego cieszę. Jestem jeszcze w szpitalu, przede mną rehabilitacja - zdradził tabloidowi.

Dziennikarz przyznaje jednak, że o jego powrocie do pracy na razie nie ma mowy.

Na temat powrotu do pracy nie chciałbym jeszcze mówić, jeszcze tutaj pracuję nad sobą, trochę to zajmie - powiedział gazecie Figurski.

Trzymamy kciuki za Michała!

Michał Figurski wraca do zdrowia