Dzisiaj do sklepów trafił nowy numer "Wprost" z Michałem Figurskim na okładce. W tygodniku dziennikarz rozlicza się ze wszystkimi sytuacjami jakie miały miejsce w jego życiu - afera z Ukrainkami, sushi, a także oczywiście skandal z byłą żoną i "przyjaźń" z Kubą Wojewódzkim. Wizerunek tego ostatniego gazeta wykorzystała nawet na okładce, którego twarz jest przekreślona grubymi czerwonymi kreskami. Taki kolaż świetnie oddaje komentarz Michała na temat dawnego współpracownika (czytaj najmocniejsze fragmenty wywiadu).

Wprost: Nie wymawia pan nazwiska Kuby Wojewódzkiego?

Figurski: Wymawiam. Wcześniej kojarzyłem się z chłopaczkiem lizaczkiem, który zapowiada pop przeboje w radiu i ma utlenione włoski. Potem zacząłem prowadzić programy z Kubą. Pracowaliśmy razem 9 lat. To prawie dekada dobrze opłacanej zabawy. Wykonywałem swoją pracę i tyle. A że moim obowiązkiem było bycie radiowym skandalistą, to nim byłem. I wszystkim bardzo się podobało. Balansowałem na krawędzi, z której w końcu spadłem. To musiało się tak skończyć. Ogólny poklask motywuje, by coraz wyżej stawać na paluszkach, żeby przekraczać kolejne granice. Na żywo w radiu można mówić to, co ślina na język przyniesie,a gdy jeszcze wszyscy wokół biją brawo... - tłumaczy.