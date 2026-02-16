Michał Danilczuk stał się jednym z najpopularniejszych tancerzy w polskim show-biznesie. Choć jego talent jest doceniany międzynarodowo, internautów równie mocno interesuje prywatne życie sportowca. Tym razem podzielił się na Instagramie zdjęciami z urodzinowej kolacji wyprawionej w modnej warszawskiej restauracji "U Fukiera". Przy stole nie zabrakło gwiazd.

Michał Danilczuk świętuje urodziny

Michał Danilczuk dał się poznać szerszej publiczności w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie zadebiutował w pierwszej w historii polskich edycji jednopłciowej parze z mężczyzną - Jackiem Jelonkiem. W kolejnej edycji zatańczył z blogerką modową Julią "Maffashion" Kuczyńską, a w ostatniej towarzyszył w tanecznych zmaganiach piosenkarce Majce Jeżowskiej. Na jego urodzinach nie zabrakło ani bliskich tancerza, ani znanych szerszej publiczności gwiazd.

Na urodzinowym przyjęciu Michała Danilczuka w "U Fukiera" pojawiła się właścicielka restauracji i jedna z największych gwiazd stacji TVN - Magda Gessler. Sam tancerz zdjęcie z restauratorką podpisał: "Dziękuję M.". Przy suto zastawionym stole zauważyć można było również Jacka Jelonka, co potwierdza, że program połączył panów trwałą relacją. Wraz z Jackiem Jelonkiem przyszedł również jego życiowy partner Oliwier Kubiak, którego telewidzowie mogą kojarzyć nie tylko z programu "Prince Charming", lecz także z prowadzenia show-biznesowego segmentu w "Dzień dobry TVN".

Nie zabrakło również Majki Jeżowskiej, która na jednym z filmików nie szczędziła solenizantowi uścisków i serdecznych pocałunków. Na kadrach zauważyć można także prowadzącą programy kulinarne Jagnę Niedzielską.

Ewa Szabatin znów pojawiła się w towarzystwie Michała Danilczuka

Duże poruszenie w mediach wywołały ostatnio wspólne nagrania Danilczuka z Ewą Szabatin. Tancerka również pojawiła się na urodzinach. Jak pokazali w mediach społecznościowych, razem tworzą taneczny obóz, a swoje umiejętności zaprezentowali nawet w jednym z programów śniadaniowych. Warto zaznaczyć, że Ewa to tancerka, która podobnie jak Michał zdobywała medale na międzynarodowych turniejach tańca towarzyskiego. W przeszłości brała też udział w "Tańcu z Gwiazdami", trenując między innymi z aktorem Przemysławem Sadowskim i Mateuszem Damięckim.

