Nie da się ukryć, że Jennifer Lopez to prawdziwa ikona stylu. Gwiazda udowodniła to również na tegorocznej Met Gali, która stała się prawdziwym wybiegiem mody. Tym razem wokalistka postawiła na czerń i biel w bardzo klasycznej, lecz ekstrawaganckiej odsłonie. Piosenkarka pokazała naprawdę wiele, widać jednak, że w takim looku czuła się doskonale!

Reklama

Met Gala 2023: Jennifer Lopez w imponującej sukni

Coroczna Met Gala to prawdziwe święto mody. Nic więc dziwnego, że na liście gości znajdują się tylko i wyłącznie wielkie, znane i lubiane nazwiska ze świata show-biznesu. Tegoroczna impreza poprzedzająca otwarcie wystawy w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku stała się idealną okazją do pokazania się w spektakularnych kreacjach. Szczególnie, że w tym roku gwiazdy świętowały galę pod hasłem "In honor of Karl". Doskonale wiedziała o tym Jennifer Lopez , która stylem i kolorystyką oddała hołd popularnemu projektantowi. Sami zobaczcie najchętniej fotografowaną stylizację tego wieczoru!

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Zobacz także: Jennifer Lopez i Ben Affleck toną w pocałunkach na premierze filmu "Air". Koniec plotek o kryzysie?

Jak wiadomo, artystka nie boi się nietuzinkowych, modowych rozwiązań. Ostatnio podczas Grammy 2023 Jennifer Lopez wybrała odważną suknię. Nie inaczej było tym razem. 53-letnia aktorka wybrała skąpą górę, która składa się z dwóch welurowych pasków i ozdobnego wiązania na szyi. Choker z kwiatem w stylu 3D robi wrażenie, a taki look eksponuje kobiece kształty i wiele odsłania! Dół sukni z kolei to jedwabny, perłowy materiał, który opływa ciało gwiazdy. Jednak to tył sukni zrobił oszołamiające wrażenie! Wycięte plecy oraz ciemny, ciężki tren dodał stylizacji ekstrawagancji! Podobnie zresztą jak wszystkie dodatki.

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Zobacz także: Najpierw bliźniacze tatuaże, potem randka. Tak Jennifer Lopez i Ben Affleck świętowali Walentynki

Gwiazda kina i muzyki postawiła na toczek na głowie z awangardową woalką. Ciężko obojętnie przejść także obok długich, eleganckich, welurowych rękawiczek oraz równie eleganckiej, niewielkiej torebki w odcieniu satynowej sukni. Idealnym uzupełnieniem okazały się srebrne kolczyki. Nie da się ukryć, że taka stylizacja podkreśliła figurę gwiazdy, której może jej pozazdrościć niejedna nastolatka!

Reklama

Co sądzicie? Jennifer Lopez zdeklasowała konkurencję swoją stylizacją?

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News