Zdjęcia Orlando Blooma nago na wakacjach z Katy Perry robią furorę na całym świecie. Para pojechała na urlop na Sardynię. Aktor na tym urlopie pokazał całe swoje ciało w pełnej okazałości, bo wypoczywał nad morzem nago. Za to Katy Perry w kostiumie. Te zdjęcia obiegły cały świat!

Internauci zareagowali i w miejscu przyrodzenia Orlando Blooma wklejają wszystko co się da, na przykład głowę słonia :). Gify z nagim Orlando Bloomem również robią furorę w sieci!

Gify z parówkami, wytrzeszczone oczy, duże kiełbasy... Orlando Bloom nie ma dziś dobrego dnia w social mediach. Wybraliśmy najlepsze memy i gify!

Gif z parówkami.

Well there is nothing quite like Orlando Bloom in all his glory on your feed to wake you up in the morning pic.twitter.com/2ZNvsNXsfI

— Nicola da Rita (@nicoladarita) August 5, 2016