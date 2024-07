Po rozpadzie legendarnego zespołu Spice Girls najmniejsze szanse na solową karierę dawano Melanie C. Głównie dlatego, że z całej piątki była najmniej dziewczęca i stroniła od modowych trendów. Z biegiem lat jej image jednak zmieniał się na lepsze i pseudonim "Sporty Spice" już nijak nie pasuje do gwiazdy. Melanie C dotychczas nagrała cztery płyty, które odniosły spory sukces w Europie, a oprócz Wielkiej Brytanii i Włoch najlepszy wynik sprzedaży uzyskały w Polsce.



Piosenkarka ma wyjątkową słabość do Polaków. W wielu wywiadach podkreśla jak bardzo kocha nasz kraj, naszą gościnność, wódkę i ptasie mleczko. Wielokrotnie zresztą gościła w Warszawie czy Krakowie. Nawet nie ukrywała smutku kiedy dowiedziała się, że Spice Girls po reaktywacji nie odwiedzą Polski. Dlatego też Brytyjka postanowiła wynagrodzić nam ten czas.

Reklama

Właśnie Melanie C przygotowała nowe piosenki na piątą płytę. Gwiazda premierowo po raz pierwszy wykona je w Polsce. Zobaczyć występ i usłyszeć nowy repertuar Chischolm będą mogli wszyscy zainteresowani. Wystarczy w niedzielę oglądać "Taniec z gwiazdami". Wiadomo już, że brytyjska gwiazda zaśpiewa dwie piosenki.



Miło z jej strony.



chimera