Już dziś rozpocznie się wizyta pary prezydenckiej USA w Polsce! Donald Trump z żoną Melanią do Warszawy przylecą w środę 5 lipca ok. 22.30. Do spotkania Pierwszych Dam dojdzie jednak dopiero w czwartek z rana. Na początku Agata i Melania spotkają się na porannej kawie w Belwederze. Co będzie dalej? Znamy szczegóły ich spotkania.

Spotkanie Agaty Dudy i Melanii Trump w Warszawie

Wszyscy zastanawiają się, w jakim języku będą porozumiewać się Pierwsze Damy. Według oficjalnego protokołu muszą posługiwać się językiem ojczystym. Jednak wszyscy wiedzą, że zarówno Agata Duda jak i Melania Trump świetnie znają język niemiecki (żona Andrzeja Dudy z wykształcenia jest germanistką, z kolei żona Trumpa zna aż 5 języków).

Jak podaje Super Express, po porannej kawie i śniadaniu, panie wyruszą do Centrum Nauki Kopernik, by tam poprowadzić warsztaty z dziećmi. Pod znakiem zapytania stoi ich wizyta w stołecznym szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej.

Czy czeka nas pojedynek na kreacje? Choć Pierwsze Damy już nie raz wyglądały podobnie, ich styl jednak znacznie się różni:

Raczej nie powinny rywalizować ze sobą na dodatki i kreacje, choć wydaje mi się, że pewnie nasi styliści będą się starać, żeby Agata Duda nie wypadła zbyt blado przy Melanii Trump - mówi Bartosz Czupryk, specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego w Super Expressie.

