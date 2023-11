1 z 5

W małżeństwie Trumpów coraz gorzej?! Wszystko wskazuje na to, że Melania i Donald przechodzą poważny kryzys. Wszystko przez wywiad Karen McDougal, która w programie telewizyjnym "Anderson Cooper 360" wyznała, że była kochanką Donalda. Przed kamerami zdradziła szczegóły ich relacji i jej intensywności. Nic więc dziwnego, że Melania przestała zważać na protokół dyplomatyczny, a nawet ostatnio go złamała, co zauważyły media na całym świecie. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

