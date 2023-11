2 z 5

O tym, że między Melanią a Donaldem wieje chłodem, media zaczęły rozpisywać się już po zaprzysiężeniu. Wówczas kamery telewizyjne wychwyciły sytuację, kiedy Donald Trump powiedział coś dyskretnie do żony, na co Melania odpowiedziała mu uśmiechem. Gdy tylko prezydent odwrócił głowę, na twarzy Pierwszej Damy pojawił się grymas niezadowolenia. Tym razem do niepokojącej sytuacji doszło po lądowaniu prezydenckiego samolotu na Florydzie. Donald Trump próbował chwycić żonę za rękę. Ta dała się złapać jedynie za... kciuk, by następnie wyślizgnąć się z uścisku. Ten moment zobaczycie w 3:20 minucie nagrania.