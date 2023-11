1 z 6

Melania Trump znów zaskoczyła swoim stosunkiem do Donalda Trumpa. Tym razem pozytywnie, bowiem pierwsza dama objęła męża ramieniem, gdy szli do rządowego samolotu, którym udali się do Manchester! To bardzo rzadki widok, bowiem między parą prezydencką USA zazwyczaj wieje chłodem, a Melania zazwyczaj nawet nie pozwala mężowi złapać się za rękę, co dopiero objąć! Nie tylko my jesteśmy zaskoczeni, ale też i cała Ameryka. A to nie wszystko. Podczas spotkania z obywatelami w Manchester, Donald Trump na scenie objął żonę i pocałował ją. Zobaczcie zdjęcia prezydenckiej pary w naszej galerii!

