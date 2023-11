Reklama

Meghan Markle 4 sierpnia świętuje swoje 37. urodziny. Księżna Sussex po raz pierwszy będzie je obchodzić w wyjątkowy sposób. Oczywiście - po pierwsze ze względu na to, że w maju została żoną Harry'ego, urodziny będzie obchodzić po królewsku! Ale to jedyna nowość, bo Meghan będzie również obchodzić swoje urodziny... z polskim akcentem! Dlaczego akurat tak?

Meghan dostała prezent polskiej projektantki!

Meghan Markle dostała torebkę polskiej projektantki! Księżna Sussex z okazji urodzin została obdarowana przez organizację PETA burgundową torebkę projektu Aleksandry Kościkiewicz, znaną jako Alexandra K. PETA pamięta o Meghan w tak wyjątkowym dniu, ponieważ księżna Sussex jest znana ze swojego minimalistycznego podejścia do życia oraz ochrony praw zwierząt, co oczywiście bardzo chwalimy!

Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego w maju tego roku. I od tego momentu jest na językach wszystkich mediów na całym świecie. Dlaczego? Wszystko ze względu na jej kontrowersyjną przeszłość - chodzi o grę w filmach i serialach (m.in. rozbierane sceny w serialu "Suits"), oraz o jej... nagie zdjęcia (Do sieci wyciekł film i zdjęcia z nagą Meghan Markle!), które można znaleźć w internecie. Meghan często też zalicza spektakularne wpadki już jako księżna Sussex, co dodatkowo rozgrzewa media do czerwoności! >>> Wszystkie wpadki Meghan Markle - kreacje, brak bielizny i o wiele, wiele więcej!

Ciekawe, czy swoje 37. urodziny przeżyje bez żadnej wpadki? Znając Meghan, może być ciężko! ;)

Oto prezent od PETY - torebka projektu Aleksandry Kościkiewicz, znanej jako Alexandra K.

Ładna?

Ponoć Meghan jest zachwycona!