Thomas Markle znów na językach wszystkich! Tym razem ojciec Meghan Markle wypowiedział się na temat zbliżających się urodzin jego córki, które wypadają 4 sierpnia. Nie jest tajemnicą, że relacje księżnej i jej ojca są napięte od czasu ślubu. Thomas Markle już przed ślubem udzielał wywiadów, opowiadał o swojej podróży do Wielkiej Brytanii, ale ostatecznie nie dojechał na uroczystość. Z powodu hejtu w sieci i stresu, doznał zawału i został w USA. Odczekał miesiąc i znów udzielił wywiadu. Tym razem w "The Sun", gdzie stwierdził, że jego córka zachowuje się dziwnie.

- Moje zdanie na temat córki jest takie, iż myślę, że jest przerażona. Widzę to w jej oczach, widzę to na jej twarzy i widzę to w jej uśmiechu. Znam jej uśmiech, nie podoba mi się ten, który teraz ma. To nawet nie jest uśmiech sceniczny - to bolesny uśmiech - powiedział Thomas Markle.