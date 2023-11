Meghan Markle jako pierwsza osoba należąca do rodziny królewskiej brała aktywny udział w współtworzeniu magazynu Vogue. Prace nad wrześniowym, najbardziej prestiżowym numerem trwały aż siedem miesięcy. Na okładce pojawiło się 15 wpływowych kobiet, ale wśród nich zabrakło księżnej Sussex. Do tej pory brytyjskie media informowały, że Meghan zrezygnowała ze zdjęcia na okładce, bo wydawało jej się to zbyt próżne. Okazuje się, że prawda może być inna!

Reklama

Dlaczego Meghan nie pojawiła się na okładce Vogue'a?

Meghan jako współautorka okładki do brytyjskiej edycji magazynu Vogue otrzymała propozycję, aby jej fotografia znalazła się wśród zdjęć 15 kobiet. Nie byłaby pierwszą księżną, która pojawia się na okładce biblii mody. Już wcześniej pojawiła się księżna Diana, księżna Anna, a w 2016 roku – księżna Kate! I tu pojawił się problem! Brytyjskie tabloidy informują, że Meghan zrezygnowała z okładki przez żonę Williama! Chciała, aby o tym numerze wszyscy mówili, ale nie dlatego, że jej twarz jest na okładce. Trzeba przyznać, że jej się to udało.

Instagram

Czy Meghan Markle sprawdziła się w nowej roli?

Meghan Markle często angażuje się w projekty wspierające kobiety, ale z pewnością ten jest jednym z najważniejszych. Trzeba przyznać, że jako redaktorka Vogue'a sprawdziła się doskonale, a jej wywiad z Michelle Obamą zostanie zapamiętany na długo.

Z całą pewnością na tym nie zakończy się współpraca brytyjskiego Vogue'a z księżną Sussex. W końcu lepszej promocji nie można sobie wymarzyć. Dlatego jest duża szansa, że niebawem jednak zobaczymy Meghan Markle na okładce!

Zobacz także: Już jest brytyjski Vogue z Meghan Markle w roli redaktorki! Zaskakujące zdjęcie księżnej...

Księżna Kate na okładce Vogue czerwiec 2016