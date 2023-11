Zaledwie kilkanaście dni temu Meghan Markle i książę Harry pozowali szczęśliwi do zdjęć podczas swojej afrykańskiej podróży. Wtedy wydawało się, że parę nie nękają żadne kryzysy, a jedyne problemy, jakie ją dotyczą, są związane z nękającymi ją paparazzi. Meghan Markle i książę Harry nie ukrywali zresztą w rozmowie z Tomem Bradbym, że medialna krytyka mocno ich dotyka i to do tego stopnia, że książęca para zdecydowała się wytoczyć kilka procesów.

Tymczasem jednak magazyn "In Touch" donosi, że i między Meghan i Harrym nie jest różowo. Według prasy, ostatnio książęca para pokłóciła się tak bardzo, że Meghan zabrała Archiego i uciekła! Poznajcie poniżej szczegóły kłótni pary.

Meghan Markle znów uciekła od Harry'ego?

Meghan Markle ponoć ma dość! "In Touch" informuje, że na książęcym dworze doszło do ostrej kłótni, która zakończyła się ucieczką Meghan. Księżna Sussex miała ponoć zabrać ze sobą również synka Archiego.

Rok krytyki ma druzgocący wpływ na Meghan. I prowadzi do najgorszej walki, jaka kiedykolwiek miała miejsce między nią a księciem Harrym - informuje tabloid.

Co ciekawe, to nie pierwsze tego typu doniesienie. Już kilka miesięcy temu zagraniczne media informowały o ucieczce Meghan z domu. Wtedy w "National Enquirer" można było przeczytać, że Harry powiedział Meghan by "przestała dłużej zachowywać się jak hollywoodzka gwiazda, a zaczęła być członkiem rodziny, która ma ważne obowiązki". Jakby tego było mało, to jeszcze miał wręczyć swojej żonie listę jej błędów. W odwecie Meghan miała krzyczeć, że nie będzie trudną "durną księżną", tak jak żona księcia Williama, Kate! Potem Meghan wybiegła z płaczem, zabierając ze sobą synka.

W ciągu kilku minut Meghan wybiegła z Archiem w ramionach z ich domu i odjechała samochodem - zdradził wtedy informator.

Czy teraz sytuacja mogła wyglądać podobnie? Zapewne Meghan i Harry nie skomentują tych doniesień, jednak warto mieć na uwadze fakt, że to właśnie m.in. z "In Touch" książęca para zaczęła się procesować. Czyżby więc doniesienia o rzekomej kłótni miały być pewnego rodzaju zemstą?

Zaledwie kilka dni temu Meghan i Harry wyglądali na szczęśliwych

Meghan podobno uciekła z synkiem z domu!

