Księżna na premierze kolekcji pojawiła się w klasycznym zestawie, dlatego to właśnie biżuteria była idealnym uzupełnieniem stylizacji i nadała jej charakteru. Koszula Meghan to projekt Misha Nonoo, a spodnie to propozycja marki Jigsaw.

Podoba Wam się najnowsza stylizacja księżnej Sussex?

