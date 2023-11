1 z 3

Meghan Markle we wzorzystej sukience w stylu lat 60.

Jak już wspomnieliśmy, do tej pory Meghan Markle starała się wybierać stonowane i jednolite kreacje. Wyjątkiem był jej pobyt w Australii, kiedy to nieco bardziej szalała ze stylem i kolorami. Tym razem również zaskoczyła wiernych fanów jej garderoby. Z okazji Dnia Kobiet Meghan Markle pojawiła się na spotkaniu feministek i aktywistek w King's College w Londynie. Księżna Sussex miała na sobie krótką, wzorzystą sukienkę marki Reiss. Ten model nazywa się Azzura i został on zainspirowany modą lat 60. W sklepie internetowym kosztuje on ponad 1140 zł. Księżna Sussex dobrała do niego czarną marynarkę od Alexandra McQueena. Całość uzupełniły stylowe dodatki, które stworzyły idealną całość! Zobaczcie poniżej.

content:0_118407,1_37279:GALGallery