Meghan Markle od czasu narodzin Archiego Harrisona jest nieustannie krytykowana. Każde jej wyjście wywołuje w sieci prawdziwą burzę, szczególnie jeśli pojawia się z synkiem. Tak było w przypadku zabrania niemowlaka na mecz polo! Księżna Sussex często lamie protokół królewski i mimo że wiedziała, jak będzie wyglądało jej życie jako żony Harry'ego – trudno jej się przystosować do zasad panujących w rodzinie królewskiej.

Reklama

Zamieszanie wokół Megan nie podoba się królowej! Elżbieta II wielokrotnie zwracała jej już uwagę, a niedawno zdecydowała, że księżna będzie miała asystentkę, która ma ją uchronić przed popełnianiem kolejnych wpadek. Widocznie Meghan sama zauważyła, że bez pomocy specjalistów nie uda jej się ocieplić wizerunku i zatrudniła najlepszych specjalistów z Hollywood!

Meghan chce ocieplić wizerunek!

Księżna Sussex zdecydowała się zatrudnić hollywoodzkiego giganta firmę Sunshine Sachs. W USA są oni znani jako eksperci od ratowania wizerunku gwiazd po największych aferach czy problemach z prawem. Firma ta dbała o wizerunek m.in. Michaela Jacksona czy Harveya Weinsteina. Co zaskakujące Meghan zdecydowała się na tę agencję PR bez zgody rodziny królewskiej. Jak wiadomo Windsorowie mają własną ekspertkę od wizerunku, którą jest Sara Latham. Jej decyzja wywołała kolejne zamieszanie, o czym informuje "The Sun":

Zatrudnienie hollywoodzkiej firmy PR-owej do reprezentowania interesów rodziny królewskiej jest co najmniej niekonwencjonalne – mówi dla "The Sun" informator.

Ostatecznie pałac oficjalnie potwierdził informacje o zatrudnieniu przez Meghan firmy Sunshine Sachs. Jej decyzję uzasadniono tym, że agencja PR ma pomóc Meghan w rozwoju jej fundacji w Stanach Zjednoczonych, którą razem z Harrym zdecydowali się tam założyć.

Meghan już pracowała z ekspertami z Hollywood!

Co ciekawe to nie pierwsza współpraca Meghan z Sunshine Sachs. Okazuje się, że po atakach na księżną w związku z współpracą z magazynem "Vogue", pomagali jej wybrnąć z tej sytuacji. Wtedy oskarżano ją o to hipokryzję i zaspokajanie ambicji gwiazdorskich. Wtedy agencja PR miała się sprawdzić. Czy teraz amerykańscy eksperci znów pomogą Meghan wypracować lepszy wizerunek?

Ostatnio każde wyjście Meghan to seria wpadek!

East News

Nawet królowa zaproponowała Meghan asystentkę, która będzie pilnowała, aby nie popełniała gaf

East News