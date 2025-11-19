W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla programu „Świat Gwiazd” Joanna Opozda po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziała o dramacie, który przeżyła, będąc w zaawansowanej ciąży. Aktorka przyznała, że dowiedziała się o zdradzie w 9. miesiącu ciąży – czasie, który dla wielu kobiet powinien być spokojnym oczekiwaniem na narodziny dziecka. Dla niej był to moment największego życiowego wstrząsu.

Joanna Opozda opowiedziała o zdradzie

Joanna Opozda wyznała, że zdrada była dla niej źródłem ogromnej traumy, która sparaliżowała jej życie emocjonalne w najważniejszym momencie – tuż przed narodzinami jej syna Vincenta. Opozda podkreśliła, że zdrada boli niezależnie od płci czy okoliczności, ale w jej przypadku była spotęgowana przez wyjątkowo wrażliwy stan psychiczny. Jak przyznała, emocje i hormony sprawiły, że wszystko odbierała dużo intensywniej.

Wydaje mi się, że zdrada, nieważne czy jesteś w ciąży, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, to jest zawsze trauma dla człowieka. To jest tak, że sypie ci się całe życie, nagle jakiś domek z kart się rozsypuje i jest to potworne uczucie - powiedziała Joanna Opozda.

Aktorka wyznała, że podczas ciąży była wyjątkowo wrażliwa emocjonalnie. Każda drobnostka potrafiła wywołać łzy, nawet czytanie książek dla dzieci.

Byłam po prostu tak wrażliwa. No i wiele kobiet tak ma. Więc odczuwasz to wszystko jeszcze mocniej – tłumaczyła.

Joanna Opozda o stresie i trosce o dziecko

Najbardziej poruszające w wyznaniu Joanny Opozdy było jej poczucie winy względem dziecka. Aktorka nie mogła pogodzić się z tym, że jej silny stres mógł zaszkodzić nienarodzonemu jeszcze synowi.

Miałam poczucie winy, że tak się stresuję teraz i moje dziecko też odczuwa te nerwy. I ja muszę się teraz uspokoić, bo ja nie chcę, żeby moje dziecko pływało w kortyzolu – wyznała z bólem.

W wywiadzie Joanna Opozda wystosowała mocny apel, by chronić kobiety ciężarne przed stresem i trudnymi doświadczeniami. Jej zdaniem, emocje, które przeżywa kobieta w ciąży, mają realny wpływ na rozwijające się dziecko.

Naprawdę żadna kobieta na to nie zasługuje. A zwłaszcza to dziecko, które nosi pod sercem. Bo to jest ogromne obciążenie dla tego dziecka – podkreśliła aktorka.

