20 tajemnic Meghan! Prawdziwe imię, dzieciństwo na planie serialu... Tego nie wiedzieliście o księżnej 

Wygląda na to, że Meghan Markle wraz z mężem, księciem Harry'm spowodowali właśnie największy kryzys w brytyjskiej rodzinie królewskiej od dobrych kilkudziesięciu lat. Co sprawiło, że dziewczyna z LA, aktorka serialowa, rozkochała w sobie brytyjskiego księcia do tego stopnia, że odciął się dla niej nie tylko od oficjalnych obowiązków książęcych, ale i wyprowadził z Wysp? Wiele wyjaśnił tu niedzielny sensacyjny wywiad z Oprah Winfrey, nazywany przez media "bombą atomową".

A co wiadomo o Meghan z wcześniejszego okresu? Zebraliśmy ciekawostki, które na jej temat wyciągała prasa. Zobaczcie.

20 ciekawostek na temat Meghan Markle

1. Jej pierwsze imię to tak naprawdę Rachel, Rachel Meghan Markle. A to oznacza, że dzieli je z postacią, którą grała przez kilka sezonów w serialu The Suits - Rachel Zane.

2. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 6 lat. Meghan została przy mamie - Dorii Ragland, która była pracownikiem socjalnym i instruktorką yogi. Ma dwoje przyrodniego rodzeństwa z poprzedniego małżeństwa jej ojca, Thomasa Markle.

3. Jej ojciec, Thomas był związany z przemysłem filmowym, pracował jako reżyser oświetlenia, za co zdobywał też nagrody.

East News

4. Życie na planie. W dzieciństwie dużo czasu spędzała na planie… „Świata według Bundych”, gdzie pracował jej ojciec. Jak sama mówiła w wywiadzie, było to zabawne i dość perwersyjne miejsce dla dziewczynki z katolickiej prywatnej szkoły.

5. Walcząca nastolatka. Już jako dziecko była walczącą feministką! Oburzona reklamą płynu do naczyń skierowaną wyłącznie do kobiet, napisała list protestacyjny do władz firmy i do polityków. Finalnie udało jej się zmienić słowo „kobiety” w reklamie na „ludzie”.

6. Pierwsza praca. Jak wyznała, pierwszą pracę wykonywała w wieku 13 lat. Sprzedawała mrożone jogurty.

7. Chciała być polityczką. W wieku 20 lat odbyła nawet studenckie praktyki w ambasadzie USA w Argentynie. Pracowała tam m.in. podczas wizyty amerykańskiego sekretarza skarbu.

8. Dorabiała… kaligrafią. Jej odręczne pismo można zobaczyć na zaproszeniach ślubnych wokalisty Robina Thicke czy świątecznych kartach Dolce & Gabbana.

9. Przed Harry’m miała… męża! Była żoną hollywoodzkiego producenta i łowcy talentów Trevora Engelsona. Para pobrała się w 2011. Związek zaczął się rozpadać, gdy Meghan przeniosła się z Kalifornii do Toronto w Kanadzie, gdzie kręcono serial „Suits”. Podobno Meghan odesłała mężowi pierścionek zaręczynowy i obrączkę ślubną pocztą.

East News

10. Blog Meghan. Księżna wydawała bloga, gdzie dzieliła się swoimi przemyśleniami na temat jedzenia, podróży, mody… Jego nazwa to "The Tig”.

11. Blender. Podobno był czas, gdy nie ruszała się nigdzie bez… blendera. Miała go w walizce podczas swoich podróży, by zawsze móc zrobić sobie smoothie.

12. Używki. Wieczorami uwielbia… lampkę wina. Szczególnie czerwonego.

13. Przyjaciółka. Wśród jej najlepszych przyjaciółek jest gwiazda tenisa Serena Williams. Wybitna tenisistka była na jej ślubie z Harry’m.

East News

14. Czy się znali? Harry twierdzi, że nie słyszał o niej nigdy wcześniej, a pierwszą randkę z nieznajomą Meghan Markle zorganizowała wspólna znajona. Meghan również twierdzi, że nie wiedziała zbyt dużo o Harry’m.

15. Zaręczyny. Z Harry’m zaręczyła się półtora roku po poznaniu. Jak wyznała w wywiadzie, podczas zaręczyn Meghan nie dała klęczącemu na jednym kolanie Harry’emu nawet dokończyć kwesti, pytając: „Czy mogę już powiedzieć Tak”?

16. Pierścionek. To sam Harry zaprojektował ponoć pierścionek zaręczynowy dla Meghan - diament, który się w nim znalazł. pochodzi z Botswany, gdzie para spędzała pierwsze wspólne wakacje, a otoczony dwoma mniejszymi diamentami z kolekcji biżuterii po zmarłej księżnej Dianie.

17. Nos Meghan. Jak podaje Harper’s Bazaar, nos Meghan jest najczęściej wymienianym wzorcem przez pacjentki klinik chirurgii plastycznej w Hollywood. Gdy lekarze pytają, jaki nos sobie życzą, najczęstsza odpowiedź to… „taki jak Meghan”.

18. Treningi. Meghan uwielbia Yogę i ćwiczą ją od 7. roku życia, dzięki mamie, która jest instruktorką. Regularnie trenuje też bieganie.

19. Myśli samobójcze. "Miałam myśli samobójcze i nikt z rodziny królewskiej nie chciał mi pomóc" - zdradziła Meghan w wywiadzie u Oprah. Była wówczas w 5. miesiącu ciąży.

20. Prawdziwy ślub Meghan i Harry’ego, według słów samej księżnej, miał mieć miejsce trzy dni przed ceremonią pokazywaną całemu światu.

„Tylko my dwoje, w ogródku za domem i Arcybiskup Canterbury” - mówiłą Meghan u Oprah.

ONS

