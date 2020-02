Meghan Markle w reality show Netflixa!? W ten sposób wraca do show-biznesu?

Meghan Markle odkąd razem z Harrym opuścili rodzinę królewską mogą pozwolić sobie na więcej, ponieważ nie obowiązuje ich już protokół królewski. "Była księżna" może pozwolić sobie na luźniejsze stylizacje, mocno pomalowane paznokcie czy prowadzenie samochodu. Wiadomo też, że podpisała kontrakt z Disneyem na podkładanie głosu jednej z postaci, a teraz pojawiły się informacje, że wystąpi w reality show Netflixa, który prowadzi jej przyjaciółka Jessica Mulroney. W ten sposób Meghan chce wrócić do show-binzesu?

„Page Six” poinformowało, że Meghan ma wystąpić w programie o nieudanych małżeństwach, który prowadzi jej najbliższa przyjaciółka. Co ciekawe, według doniesień miała wystąpić w kilku odcinkach, za które miała otrzymać spore wynagrodzenie.

Teraz przedstawiciele Bell Media zdementowali tę informację i wprost powiedzieli, że Meghan nigdy nie była częścią produkcji i nie pojawi się w programie. CTV, który współtworzy reality show zakwestionowało również doniesienia, że Meghan miałaby się pojawić w kilku odcinkach "I Do, Redo", pisząc na Twitterze:

Trzeba przyznać, że udział Meghan w reality show mógłby wywołać większe kontrowersje niż opuszczenie rodziny królewskiej. Jak sądzicie?

As confirmed to @PageSix yesterday, the Duchess of Sussex does not appear in upcoming @CTV series I Do, Redo.