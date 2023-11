2 z 4

Meghan Markle i książę Harry zakończyli właśnie swoją oficjalną wizytę w Australii. Książęca para zdążyła także odwiedzić sąsiednie wyspy. Podczas wyprawy oboje wyglądali na wyjątkowo szczęśliwych. Meghan Markle z dumą prezentowała swój ciążowy brzuszek i często go głaskała, co było naprawdę uroczym widokiem. Jednak wciąż nie wiadomo, czy na świecie pojawi się chłopiec czy dziewczynka. Prawdopodobnie zostanie to tajemnicą aż do momentu porodu, tak jak to było w przypadku wszystkich dzieci Kate Middleton. Zagraniczna prasa ma jednak pewną teorię...

- Wszyscy przewidują, że będzie to dziewczynka - twierdzi "US Weekly".

Czy na pewno tak będzie?