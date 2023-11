1 z 6

Meghan Markle przeżywa teraz najlepszy czas w swoim życiu. Nie dość, że niedawno poślubiła swojego ukochanego, to teraz już niedługo zostanie mamą! Wiosną 2019 roku na świecie pojawi się pierwsze dziecko Meghan i księcia Harry'ego. Ta radosna nowina pojawiła się w mediach w momencie, kiedy zakochani lądowali w Australii, gdzie odbywają swoją pierwszą, oficjalną wizytę razem. Meghan Markle na każdym kroku spotyka się z sympatią tamtejszych mieszkańców. Jednak to, co podarował jej pewien młodzieniec, przeszło jej najśmielsze oczekiwania!

A czy widać brzuszek? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

