Meghan Markle uważa królewską rodzinę za toksyczną i boi się o Archie'ego? Szokujące doniesienia brytyjskiej prasy

Książę Harry i Meghan Markle zaszokowali swoją decyzją o rezygnacji z królewskich obowiązków nie tylko Brytyjczyków ale również samą królową! Aktualnie trwają rozmowy, które mają ustalić warunki ich odejścia. Brytyjczycy zarzucają Meghan, że to ona winna jest temu zamieszaniu i od dawna próbowała oddalić księcia od rodziny. Teorie na temat odejścia książąt Sussex piętrzą się, a media docierają do coraz bardziej szokujących informacji. Daily Mail dotarł do osoby z otoczenia księżnej, która zdradziła, że Meghan Markle dusiła się w otoczeniu rodziny królewskiej i uważała ją za toksyczną!

Zobacz także: Są szczegóły spotkania z królową! Dlaczego Meghan nie mogła zabrać głosu? Książę Karol ostrzega Harry'ego

Meghan Markle dusiła się w rodzinie królewskiej

Meghan Markle uważa, że po rezygnacji z obowiązków królewskich wreszcie ​​może robić to, co chce i nie czuje się w żaden sposób ograniczana. Książę Harry i Meghan wyjechali do Kanady na sześciotygodniowy urlop jeszcze w 2019 roku. W zeszłym tygodniu obwieścili swoją decyzję o rezygnacji. Aktualnie Harry pozostał w Wielkiej Brytanii, a Meghan wróciła do Kanady, gdzie czekał na nią syn.

Daily Mail dotarł do osoby z otoczenia Meghan, która zdradziła, że księżna Sussex nie czuła się szczęśliwa, będąc częścią rodziny królewskiej, a decyzja o rezygnacji, sprawiła, że wreszcie może odetchnąć z ulgą.

Powiedziała swoim najbliższym przyjaciołom, że jej dusza została zmiażdżona, a decyzja o odejściu była kwestią życia lub śmierci - czyli śmierci jej ducha. - zdradziło źródło

Dodatkowo Meghan miała uważać środowisko królewskiej rodziny za bardzo toksyczne i nie chciała narażać Archiego na jego wpływ. Decyzja o odejściu była podjęta częściowo dla jego dobra.

Czuła, że nie mogłaby być najlepszą matką dla Archiego, gdyby nie mogła być sobą. Czuła, że przynależność do rodziny królewskiej ją ogranicza. Powiedziała, że ​​nie chce, żeby Archie odczuwał stres i niepokój. Czuła, że ​​to dla niego toksyczne środowisko, ponieważ było w nim za dużo napięcia i stłumionych frustracji. - czytamy

Daily Mail informuje również, że Meghan Markle miała problemy ze snem oraz ataki lęku związane ze swoją przyszłością. Jak teraz będzie wyglądało życie księcia Harry'ego i jego rodziny? W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie kryzysowe w tej sprawie, jednak rozmowy będą jeszcze trwały.

Zobacz także: Elżbieta II surowo ukarze Meghan Markle i Harry'ego? Zorganizowała spotkanie w ich sprawie

Meghan Markle czuła się osaczona będąc częścią rodziny królewskiej! Według Daily Mail, miała czuć, że nie będzie potrafiła być dobrą mamą dla Archiego, ze względu na królewskie ograniczenia.

East News

Dodatkowo miała mieć problemy ze snem oraz dostawać ataków lęku przed swoją przyszłością. Czy decyzja o odłączeniu się od królewskiej rodziny i niezależności finansowej pomoże odnaleźć jej spokój?