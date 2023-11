Wielkie odliczanie trwa! Nikt tak naprawdę nie wie, kiedy na świecie pojawi się dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego. Niektórzy twierdzą nawet, że księżna Sussex już dawno urodziła, jednak trzyma to w tajemnicy. Z kolei lekarze przekonują, że termin porodu wyznaczony został na 28 kwietnia. Co ciekawe, tego dnia księcia Harry'ego nie było przy żonie. Dlaczego?

Reklama

Meghan Markle urodziła 28 kwietnia?

Jak podaje zagraniczna prasa, termin porodu Meghan Markle został wyznaczony na 28 kwietnia. Tego samego dnia książę Harry nie mógł być jednak przy swojej żonie. Pojawił się za to w Londynie, aby kibicować uczestnikom London Marathonu i wręczyć im medale. Co ciekawe, do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy książę Harry pojawi się na tej imprezie. Jego rzecznik nabrał wody w usta i nie chciał nic zdradzać.

Zobacz także: Meghan Markle wybrała matkę chrzestną dla swojego dziecka. Jedno jest pewne: na pewno nie będzie to księżna Kate

Wokół porodu Meghan Markle narosło już sporo legend. Z pewnością nie obejdzie się bez kontrowersji. Meghan Markle zapowiedziała bowiem, że nie będzie rodziła w szpitalu, w którym przyszły na świat dzieci Williama i Kate. Księżna Sussex chce przywitać swoje maleństwo w domu. Oprócz tego Meghan nie ma zamiaru pozować do zdjęć na kilka godzin po porodzie.

Uważacie, że to słuszna decyzja?

East News

Książę Harry musiał wypełniać swoje obowiązki

East News