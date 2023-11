1 z 5

Meghan i Harry po raz pierwszy w tym roku pojawili się na oficjalnej wizycie. Ich wybór padł na Birkenhead. Księżna znana ze swoich doskonałych stylizacji, tym razem też robiła wrażenie. Elegancki zestaw prezentował się doskonale, a sukienka podkreśliła ciążowy brzuszek księżnej. W końcu Meghan jest już w szóstym miesiącu i kreacje muszą być odpowiednio dobrane, by wyglądały dobrze. Na szczególną uwagę zasługują też wysokie szpilki. Jak widać księżna nie ma problemu z chodzeniem w wysokich butach.

Zobaczcie, jak prezentuje się Księżna Sussex w czerwonym płaszczu. Znamy jego cenę, co więcej sukienka Meghan jest teraz na wyprzedaży i kosztuje tyle, co modele dostępne w sieciówkach! Zajrzyjcie do galerii!

