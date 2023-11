Księżna Meghan i książę Harry pojawili się razem w Leicester Square na europejskiej premierze filmu "Król Lew" w ramach akcji charytatywnej "Protect The Pride". Kampania ma na celu ochronę malejącej populacji lwów w całej Afryce. Było to ważne wydarzenie dla książęcej pary z dwóch powodów. Po pierwsze "Król Lew" jest ulubionym filmem Disneya księcia Harry'ego, a po drugie na premierze Meghan spotkała się z Beyoncé, której jest wielką fanką! Zobaczcie, jak wyglądało przywitanie księżnej z diwą!

Zaskakujące spotkanie Meghan Markle z Beyoncé

Dla wszystkich fanów Meghan Markle jest oczywiste, że księżna od lat jest fanką Beyoncé. W końcu obie kobiety miały okazję się spotkać na premierze filmu "Król Lew". Ten wzruszający moment powitania został opublikowany na Instagramie. Na filmiku widać, że dla księżnej Sussex jest to bardzo emocjonalne wydarzenie, szczególnie kiedy artystka zaczęła z nią rozmowę od słów: Moja księżniczka. Kobiety przez chwilę rozmawiały ze sobą, pojawiło się nawet nawiązanie do Archiego. Beyoncé powiedziała Meghan, że jej syn jest uroczym chłopcem. Rozmowa nie trwała długo, potem księżna przywitała się jeszcze z Jayem-Z i następnie przeszła do kolejnych gości.

Co prawda Meghan nadal przebywa na urlopie macierzyńskim, ale w ostatnim czasie niemal codziennie pojawia się publicznie. Czyżby planowała zakończyć wcześniej urlop i wrócić do obowiązków księżnej? A może nie mogła odmówić sobie spotkania ze swoją idolką!

Stylizacja Meghan Markle

Księżna Sussex oczywiście po raz kolejny zaskoczyła elegancką stylizacją. Tym razem postawiła na klasyczną czerń i zachwyciła suknią od Jasona Wu. Do tego szpilki marki Aquazzura i torebka Gucci. Ten zestaw był strzałem w dziesiątkę i idealnie sprawdził się podczas wieczornego wyjścia. Wśród gości na premierze "Króla Lwa" oprócz Beyonce i Jaya-Z pojawił się również Elton John oraz Colin Pharell. Brytyjskie media piszą, że amerykańska diwa miała znacznie większą ochronę niż Meghan i Harry.

Zobaczcie nagranie z powitania Meghan Markle i Beyonce!

Meghan i Harry na premierze "Króla Lwa"