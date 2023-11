Reklama

Meghan Markle ma kolejny powód do zmartwień. Nie dość, że jej rodzina za punkt honoru postawiła sobie popsucie jej reputacji, to jeszcze teraz bliska przyjaciółka księżnej Sussex popadła w tarapaty. Loujain Al-Hathloul trafiła bowiem do więzienia! Przyjaciółka Meghan Markle jest znaną aktywistką, która działa na rzecz praw człowieka. W ostatnim czasie 28-latka prężnie włączyła się w akcje, które miały na celu zwrócenie uwagi władz Arabii Saudyjskiej na fakt, że kobiety mają tam o wiele mniejsze prawa. Loujain Al-Hathloul chciała między innymi sprawić, aby mogły one prowadzić samochody, co teraz jest zabronione. W tym celu przyjaciółka Meghan Markle fotografowała się za kierownicą, a zdjęcia publikowała w internecie.

Władze Arabii Saudyjskiej uznały, że Loujain Al-Hathloul oraz jej koleżanki podburzają innych do buntu. Dlatego kobiety zostały aresztowane i czekają teraz na wyrok. Jak donosi zagraniczna prasa, grozi im nawet 20 lat więzienia! Amnesty International stanęło już w obronie kobiet, którym zarzucono zdradę kraju. Teraz wszystkie oczy zwrócone są także na Meghan Markle. Czy księżna Sussex zdecyduje się pomóc swojej koleżance? Czas pokaże!

Meghan Markle martwi się o swoją przyjaciółkę

East News/Facebook

Czy 28-latka doczeka się pomocy księżnej Sussex?

Facebook