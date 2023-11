4 z 4

Zastanawiacie się, skąd wzięły się plotki o surogatce? Fani teorii spiskowych wywnioskowali to na podstawie m.in. chudych nóg ciężarnej Meghan. Twierdzą, że to niemożliwe, żeby ktoś w zaawansowanej ciąży mógł mieć tak szczupłe łydki. Ponadto - niektórzy dopatrzyli się, że jej brzuch często zmienia rozmiary i to na przestrzeni kilku dni. W sieci nie brakuje również nagrania, na którym Meghan z łatwością kuca do pieska i szybko się podnosi, bez większego wysiłku.

I pewnie można tak bez końca. Na szczęście Meghan nic sobie z tego nie robi! I z dumą podkreśla swój ciążowy brzuszek podczas różnego rodzaju wystąpień!

