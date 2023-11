Meghan Markle i książę Harry niedawno zostali rodzicami po raz pierwszy. Książęca para powitała swojego synka Archiego na świecie dokładnie 6 maja. Do tego momentu płeć dziecka Meghan Markle i księcia Harry'ego była owiana tajemnicą. Według królewskiej tradycji, przyszli rodzice również nie mogli jej poznać do dnia porodu, ale jak się okazuje, niepokorna Meghan prawdopodobnie znów się wyłamała i znacznie wcześniej dowiedziała się, że urodzi synka!

Reklama

Co ciekawe, sama Meghan Markle ujawniła ten fakt publicznie i tym samym znalazła się pod ostrzałem krytyki. Poznajcie szczegóły poniżej!

Meghan Markle znów sprzeciwiła się tradycji

Od kiedy Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego, nieustannie udowadnia, że nie ma najmniejszego zamiaru dostosować się do królewskich tradycji i protokołu. Brytyjskie media regularnie wyliczają księżnej kolejne wpadki, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że w kwestii płci swojego dziecka również nie postąpiła zgodnie z tradycją i nie czekała do dnia porodu.

Okazuje się bowiem, że w najnowszym wydaniu brytyjskiego magazynu "Vogue", gościnnie redagowanym przez Meghan Markle, księżna sama zdradziła, że poznała płeć Archiego znacznie wcześniej. Czujni fani zwrócili bowiem uwagę na list żony księcia Harry'ego do czytelników, w którym Meghan wyznaje:

Byłam w piątym miesiącu ciąży, gdy rozpoczął się ten proces i w momencie, gdy ty będziesz trzymać ten numer w swoich rękach, mój maż i ja będziemy trzymać naszego trzymiesięcznego synka w naszych.

Dla wszystkich stało się jasne, że Meghan Markle poznała płeć dziecka jeszcze przed porodem. Nie jest to jednak takie oczywiste. Przede wszystkim nie wiadomo, kiedy Meghan napisała list do czytelników - być może zrobiła to już po porodzie. Oczywiście mogła też pisać te słowa w momencie, gdy zaczęła współpracę z magazynem, a list edytowano już po porodzie. A wy jak myślicie - Meghan poznała płeć dziecka przed porodem?

Meghan i Harry powitali swojego synka na świecie 6 maja

East News

Księżna regularnie łamie królewskie tradycje

East News