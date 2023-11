4 września pojawiła się informacja o śmierci legendarnego fotografa mody Petera Lindbergha. Księżna Sussex postanowiła zamieścić wzruszający wpis, w którym pożegnała fotografa. Zobaczcie, co napisała!

Reklama

Meghan Markle nigdy nie ukrywała, że świat mody jest jej szczególnie bliski. Potwierdziła to niedawno, gdy gościnnie redagowała wrześniowy numer brytyjskiej edycji „Vogue'a”. Na okładce pojawiło się 15 wyjątkowych kobiet, a za ich zdjęcia odpowiedzialny był właśnie Peter Lindbergh.

Meghan Markle żegna Petera Lindbergha

Wiadomość o śmierci Petera Lindbergha wstrząsnęła światem mody. Meghan, która znała osobiście fotografa również mocno przeżyła stratę. Na jej oficjalnym profilu instagramowym zamieszczono bardzo emocjonalny wpis:

Jego praca jest ceniona na całym świecie za uwiecznianie esencji bohaterów i promowanie zdrowych standardów piękna, unikanie Photoshopa i preferowanie naturalnej urody z minimalnym makijażem. Księżna Sussex pracowała z Peterem w przeszłości i osobiście wybrała go, aby sfotografował 15 kobiet na okładkę wrześniowego wydania brytyjskiego "Vogue'a", które miała przyjemność redagować. Nie było żadnego innego fotografa, którego uważałaby za odpowiedniego, do wcielenia tego niezwykle ważnego projektu w życie. "Forces for Change" był jednym z ostatnich opublikowanych projektów wielkiego fotografa. Będziemy za nim tęsknić – czytamy na oficjalnym koncie księżnej Sussex na Instagramie.

Peter Lindbergh nie żyje

Peter Lindbergh odszedł w wieku 74 lat. Pożegnały go największe nazwiska świata mody i modelki, które miały okazję z nim współpracować. Jego zdjęcia są rozpoznawalne na całym świecie, a sama Meghan przyznała, że nie wyobrażała sobie pracować z innym fotografem nad swoją okładką do Vogue'a. Co więcej ta legendarna już postać razem z Anną Wintour tworzyła pierwszą okładkę amerykańskiej edycji biblii mody!

Tym zdjęciem Meghan żegna Petera Lindbergha!

Słynna okladka Vogue'a z 1990 roku ze zdjęciem Petera Lindbergha

Peter Lindbergh