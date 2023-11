Kilka dni temu informowaliśmy, że książę Harry został zaproszony na ślub swojej byłej dziewczyny Cressidy Bonas. Książę i Cressida byli parą przez dwa lata. Poznali się w 2012 roku dzięki księżniczce Eugenii. Niestety, ich drogi rozeszły się w 2014 roku, ponieważ Cressida miała dość medialnego zainteresowania i nieustannych pytań o ślub z księciem! Wolała wieść spokojne życie z dala od mediów. Bonas wciąż pozostaje jednak z Harrym w przyjaznych stosunkach, dlatego zaprosiła go na swój ślub z Harrym Wentworthem-Stanleyem. To, że książę Harry się tam pojawi, jest niemal pewne, ale wszyscy zastanawiali się, co z Meghan! Teraz już wiadomo.

Meghan Markle nie przyjdzie na ślub Cressidy Bonas

Zagraniczne media donoszą, że wszyscy spodziewają się, że książę Harry pojawi się na ślubie Cressidy Bonas z Meghan Markle. Teraz już jednak wiadomo, że tak się nie stanie. Meghan Markle podobno nie czuje się komfortowo w towarzystwie byłych dziewczyn swojego męża i nie zamierza robić dobrej miny do złej gry, i pojawiać się na ślubie Cressidy.

Niektórzy liczą jednak na to, że Meghan zmieni zdanie. Marne są jednak na to szanse, w końcu Meghan Markle znana jest ze swojej niezależności. Księżna nigdy nie robi niczego wbrew sobie, nawet jeśli przez to ma złamać królewski protokół czy sprawić przykrość samej królowej Elżbiecie II! Można się jednak spodziewać, że nikt nie będzie zmuszać Meghan do uczestniczenia w ślubie byłej jej męża.

Książę Harry nie pojawi się z Meghan na ślubie swojej byłej dziewczyny

Eastnews

Cressida Bonas wychodzi za mąż

Instagram