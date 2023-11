Dokładnie 31 sierpnia miną 22 lata od śmierci księżnej Diany. Matka Harry'ego i Williama zginęła w wypadku samochodowym uciekając przed paparazzi w Paryżu we Francji. Choć księżnej udzielono pierwszej pomocy, to obrażenia wewnętrze były tak rozległe, że nie udało się jej uratować. Wiadomość o śmierci królowej ludzkich serc wstrząsnęła całym światem. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej do dziś nie wierzą, że to był wypadek i doszukują się różnych teorii spiskowych.

Okazuje się, że księżna Meghan jeszcze nigdy nie odwiedziła grobu matki swojego męża. Ma zrobić to dopiero niedługo. W podróż chce zabrać swojego synka, 3-miesięcznego Archiego. Kiedy to nastąpi?

