Jak naprawdę wygląda życie w Pałacu Buckingham? To pytanie nieustannie zadają sobie fani rodziny królewskiej. Od lat spekuluje się o surowych zasadach wewnątrz. Podobno za wielkimi murami codziennie rozgrywają się większe lub mniejsze dramaty. Nie jest również tajemnicą, że rygorystycznego protokołu nie rozumiała matka księcia Harry'ego i księcia Williama. To właśnie przez niego, jak i nieodwzajemnioną miłość księcia Karola do niej, Diana rozwiodła się z następcą tronu.

Jednak tuż przed odejściem królowej ludzkich serc, zdradziła ona jak wyglądało życie w rodzinie królewskiej! Kilka dni temu jedna z zagranicznych stacji wyemitowała dotąd niepublikowany materiał o Dianie. Co w nim zdradziła księżna?

