Według "The Sun" Meghan planuje wziąć trzymiesięczny urlop macierzyński i już w połowie lipca wróci do swoich królewskich obowiązków.

Meghan jasno dała do zrozumienia, że planuje wrócić do pracy tak szybko, jak to jest możliwe. Księżna ma mnóstwo energii i jest bardzo zdeterminowana. Poza tym nie chce zaniedbywać organizacji charytatywnych, którymi się opiekuje - miał zdradzić informator gazety.