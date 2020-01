Meghan Markle ma sobowtóra! Amerykanie mylą ją z popularną instamatką. Szokujące podobieństwo

Meghan Markle i książę Harry zamieszkali w Kanadzie. Teraz, gdy nie ogranicza ich już etykieta ani żadne zobowiązania królewskie mogą żyć według własnych pomysłów. Nie mogą jednak zagwarantować sobie anonimowości. Książę Harry zdążył już wydać mediom ostrzeżenie, że jeżeli nie zostawią jego rodziny w spokoju, będzie walczył o to na drodze prawnej. O skali popularności książęcej pary zdążyła przekonać się... amerykańska influencerka! Okazuje się, że Meghan Markle ma sobowtóra! Podobieństwo popularnej instamatki do księżnej Sussex jest szokujące!

39-letnia Akeisha Land z Missouri prowadzi konto na Instagramie dla swojej prawie dwuletniej córki Greyson. W tym tygodniu opublikowała zdjęcie z dzieckiem i wywołała furorę w sieci! Ludzie wręcz zasypali ją komentarzami, porównując do Meghan Markle.

W rozmowie z Femail, Akeisha przyznała, że nie jest to dla niej nic nowego, ponieważ ​​regularnie zatrzymują ją nieznajomi, którzy mylą ją z księżną, i że jej rodzina i przyjaciele również zauważyli podobieństwo.

Porównują mnie do niej dość często, nie tylko przez Internet ale też poza domem, czy to w kościele, kinie, czy w sklepie spożywczym. Kiedy mijam przypadkowych ludzi, którzy mówią „ czy ktoś kiedykolwiek powiedział ci, że wyglądasz jak… ”, zawsze chichoczę, zanim skończą mówić, kto, bo dokładnie wiem, co powiedzą. Tyle razy już to słyszałam, szczególnie ostatnio, odkąd mam proste włosy.