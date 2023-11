W niedzielę wielkanocną, 21 kwietnia, królowa Elżbieta II obchodziła swoje 93. urodziny. Z tej okazji wraz z rodziną wybrała się do kościoła. Na mszy byli prawie wszyscy - nie zabrakło księżnej Kate, księcia Williama oraz jego brata księcia Harry'ego. Wszyscy jednak zwrócili uwagę, że zabrakło Meghan Markle! Wszystko wskazuje, że księżna przygotowywała się do porodu lub... już została mamą.

Reklama

Internauci zwrócili bowiem uwagę na nietypowe życzenia urodzinowe, które złożyli królowej Meghan i Harry. Treść życzeń ma być według internautów tajnym kodem, którym para poinformowała królową o narodzinach swojego pierwszego dziecka.

Meghan Markle urodziła?

Na oficjalnym profilu Meghan Markle i księcia Harry'ego na Instagramie pojawiły się życzenia dla królowej Elżbiety II z okazji jej urodzin.

Wszystkiego najlepszego Wasza Wysokość, Damo, Babciu. Życzymy Ci wspaniałego dnia!

Oczywiście internauci zwrócili uwagę na słowo "babciu", które ma być dowodem, że Meghan Markle już urodziła dziecko, a królowa Elżbieta II doczekała się kolejnego prawnuka.

Naszym zdaniem to jednak daleko idące podejrzenia. W końcu królowa Elżbieta II jest babcią dla księcia Harry'ego, więc to on tymi słowami może się do niej zwracać.

A wy jak myślicie, czy życzenia od Meghan i Harry'ego faktycznie można uznać za tajne przesłanie?

Możliwe, że Meghan i Harry już zostali rodzicami

East News

Meghan i Harry złożyli królowej urodzinowe życzenia

East News