Meghan Markle jest w drugiej ciąży. Jak na imię dostanie dziecko Meghan i Harry'ego?

Meghan Markle i książę Harry po raz drugi zostaną rodzicami. Uwielbiane małżeństwo, aby podzielić się radosną nowiną, czekało na jeden z najbardziej romantycznych dni w roku - walentynki. Przyszli rodzice opublikowali piękne zdjęcie, a ich fani nie mogli powstrzymać się od gratulacji. Mały Archie będzie miał brata czy siostrzyczkę? Choć na takie informacje jeszcze za wcześnie, wiadomo już, jakie imiona może nosić dziecko Meghan i Harry'ego.

Jak będzie miało na imię dziecko Meghan i Harry'ego? Para podzieliła się wesołą nowiną

Możemy potwierdzić, że Archie będzie starszym bratem. Książę i księżna Sussex są szczęśliwi, że mogą spodziewać się drugiego dziecka - potwierdził rzecznik pary 14 lutego.

Choć od tej niebywałej wiadomości minęła zaledwie doba, a pogłoski o tym, że Meghan Markle i książę Harry mogą spodziewać się kolejnego dziecka, krążyły w mediach już od pewnego czasu, dziś o niczym innym się nie mówi. Co więcej, moment ogłoszenia wesołej nowiny przez byłą parę książęcą Sussex wcale nie był przypadkowy. Przyszli rodzice w ten sposób uczcili pamięć o księżej Dianie, która w walentynki, 37 lat temu ogłosiła, że William będzie miał młodszego brata. Choć póki co słynne małżeństwo nie przekazało informacji o płci dziecka, fani są rządni kolejnych nowinek, a bukmacherzy już typują, jakie imię najprawdopodobniej otrzyma maluszek. Te, które wyszły na prowadzenie i są największymi faworytami, to Alexandra dla dziewczynki i Alfie dla chłopca. Wśród najczęstszych typów pojawiły się również imiona członków rodziny królewskiej, jak Philip, Diana czy Elizabeth.

East News

Mały Archie niebawem zostanie starszym bratem! Jak odnajdzie się w tej roli? Bukmacherzy już obstawiają, jakie imię otrzyma drugie dziecko Meghan i Harry'ego.