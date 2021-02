Meghan Markle jest w ciąży! Książę Harry zostanie ojcem po raz drugi! 

Meghan Markle spodziewa się drugiego dziecka! Książę Harry i jego małżonka podzielili się właśnie radosną nowiną!

W sieci dostępne jest również przepiękne zdjęcie dokumentujące drugą ciążę Meghan.

Meghan Markle i książę Harry w Walentynki ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka! Mały Archie zostanie starszym bratem! W sieci pojawiło się także przepiękne przyszłych rodziców! Gratulujemy!

A spokesperson for The Duke and Duchess of Sussex: “We can confirm that Archie is going to be a big brother. The Duke and Duchess of Sussex are overjoyed to be expecting their second child.” The photo was taken remotely by longtime friend and photographer Misan Harriman. pic.twitter.com/qbi1TeUgRr